У Грузії хочуть, щоб із президенткою не проводили зустрічей без погодження уряду

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі в четвер закликав міжнародних партнерів "відмовитися від зустрічей із президенткою Саломе Зурабішвілі", якщо надалі грузинський уряд не дасть дозволу на відповідні закордонні візити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Папуашвілі заявив, що відмовою від зустрічей із президенткою Грузії, яка "намагається узурпувати права уряду", лідери різних країн "виявлять повагу до грузинського народу, держави і до Конституції".

"Вона (Зурабішвілі. – Ред.) підриває парламент Грузії своїм ставленням, хоча б тим, що не відповіла на запитання депутатів. Вона підриває Нацбанк, коли вимагає відставки президента Нацбанку, підриває Конституційний суд, загальні суди, інститут народного захисника. Вона намагається підірвати нашу державу", – вважає спікер грузинського парламенту.

Він також послався на рішення Конституційного суду Грузії, яке підтримало мінімально необхідною кількістю в шість голосів подання про імпічмент Зурабішвілі.

"У результаті цього процесу ми маємо правовий вердикт, який встановив, що Саломе Зурабішвілі порушила Конституцію, одну з фундаментальних норм цієї Конституції, яка наділяє уряд винятковими повноваженнями щодо реалізації зовнішньої політики", – пояснив Папуашвілі.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки, запланованих на наступні місяці.

Попри це Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС, анонсувавши початок турне за надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. У результаті партія влади "Грузинська мрія" ініціювала імпічмент Зурабішвілі, яке провалилось у парламенті напередодні.

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