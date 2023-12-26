Між Вільнюсом і Ригою запускають пасажирський потяг

Між Вільнюсом і Ригою з 27 грудня почне курсувати пасажирський поїзд.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Рейс виконуватиме литовський перевізник LTG Link, перший потяг з Вільнюса до Риги вирушить 27 грудня. Подорож між столицями буде тривати орієнтовно 4 години 15 хвилин.

Потяг буде курсувати щоденно "човником": вранці о 6:30 експрес вирушатиме з Вільнюса, а о 15:00 – у зворотному напрямку з Риги.

Квитки у другий клас будуть коштувати 24 євро, перший клас – 34 євро. Для дітей до 6 років проїзд буде безоплатним з можливістю зайняти окреме місце, а для старших, 6-16 років – з 30% знижкою.

За словами міністра транспорту Литви Маріуса Скуодіса, після завершення проєкту Rail Baltica тривалість поїздки залізницею скоротиться удвічі – до близько двох годин.

Нагадаємо, нещодавно вперше за дев'ять років відновили нічний купейний потяг між Берліном і Парижем.

Також у грудні почав курсувати прямий рейс "Укрзалізниці" з Чопа до Відня.