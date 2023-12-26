Между Вильнюсом и Ригой запускают пассажирский поезд

Между Вильнюсом и Ригой с 27 декабря начнет курсировать пассажирский поезд.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Рейс будет выполнять литовский перевозчик LTG Link, первый поезд из Вильнюса в Ригу отправится 27 декабря. Путешествие между столицами будет длиться ориентировочно 4 часа 15 мин.

Поезд будет курсировать ежедневно "челноком": утром в 6:30 экспресс будет отправляться из Вильнюса, а в 15:00 – в обратном направлении из Риги.

Билеты во второй класс будут стоить 24 евро, первый класс – 34 евро. Для детей до 6 лет проезд будет бесплатным с возможностью занять отдельное место, а для старших, 6-16 лет – с 30% скидкой.

По словам министра транспорта Литвы Мариуса Скуодиса, после завершения проекта Rail Baltica продолжительность поездки по железной дороге сократится вдвое – примерно до двух часов.

Напомним, недавно впервые за девять лет возобновили ночной купейный поезд между Берлином и Парижем.

Также в декабре начал курсировать прямой рейс "Укрзалізниці" из Чопа в Вену.