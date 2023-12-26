У Франції в перші дев’ять місяців 2023 року викиди вуглецю скоротились на 4,6%

За січень-вересень 2023 року викиди парникових газів у Франції скоротились на 4,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, повідомив CITEPA – державний оператор при Міністерстві енергетики Франції, уповноважений підраховувати статистику щодо шкідливих викидів.

Згідно з оцінками CITEPA, скорочення викидів вуглецю найбільше припало на промисловість (-9,3%), виробництво енергії (-9,4%) та будівництво (-7,5%), натомість у сфері транспорту скорочення становило лише 1,8%.

У промисловому секторі скорочення викидів пов’язане з енергетичною кризою та скороченням обсягів виробництва. Що стосується енергетики, тут Франція наростила виробництво безвуглецевої енергетики – передусім атомної (на 11,4%).

Остаточні дані ще можуть коригуватись, зауважили в CITEPA, зокрема з огляду на те, що варто врахувати дані про викиди в сільському господарстві.

Для порівняння, за весь 2022 рік скорочення викидів вуглецю у Франції становило 2,7% у порівнянні з попереднім роком.

Франція раніше оголосила, що хоче скоротити свої викиди парникових газів на 50% до 2030 року у порівнянні з рівнем 1990 року, що відповідає зобов’язанням Європейського Союзу.

Минулого року повідомлялось, що повернення до вугільного виробництва електроенергії в деяких частинах Європи не завадило значному прогресу скорочення викидів парникових газів.