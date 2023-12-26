Во Франции в первые девять месяцев 2023 года выбросы углерода сократились на 4,6%

За январь-сентябрь 2023 года выбросы парниковых газов во Франции сократились на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, сообщил CITEPA – государственный оператор при Министерстве энергетики Франции, уполномоченный подсчитывать статистику по вредным выбросам.

Согласно оценкам CITEPA, сокращение выбросов углерода больше всего пришлось на промышленность (-9,3%), производство энергии (-9,4%) и строительство (-7,5%), зато в сфере транспорта сокращение составило лишь 1,8%.

В промышленном секторе сокращение выбросов связано с энергетическим кризисом и сокращением объемов производства. Что касается энергетики, здесь Франция нарастила производство безуглеродной энергетики – прежде всего атомной (на 11,4%).

Окончательные данные еще могут корректироваться, отметили в CITEPA, в частности учитывая то, что следует учесть данные о выбросах в сельском хозяйстве.

Для сравнения, за весь 2022 год сокращение выбросов углерода во Франции составило 2,7% по сравнению с предыдущим годом.

Франция ранее объявила, что хочет сократить свои выбросы парниковых газов на 50% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года, что соответствует обязательствам Европейского Союза.

В прошлом году сообщалось, что возвращение к угольному производству электроэнергии в некоторых частях Европы не помешало значительному прогрессу сокращения выбросов парниковых газов.