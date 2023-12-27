Швеція привітала схвалення її заявки вступ до НАТО у парламенті Туреччини

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрьом привітав підтримку ратифікації протоколу про її вступ до НАТО комітетом із закордонних справ парламенту Туреччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у Twitter (X).

"Ми вітаємо схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО комітетом у закордонних справах Туреччини", – вказав міністр закордонних справ.

Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що наступним кроком має стати голосування парламенту Туреччини щодо цього питання.

"Ми з нетерпінням чекаємо на членство в НАТО", – резюмував Більстрьом.

Напередодні комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на своєму засіданні підтримав ратифікацію протоколу про вступ Швеції в Північноатлантичний Альянс.

Наразі невідомо, коли саме відбудеться голосування в парламенті. Для ратифікації протоколу про вступ потрібно, аби рішення підтримала проста більшість учасників голосування.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наприкінці жовтня після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

У парламенті не поспішали з розглядом, формально пояснюючи це тим, що питання не є пріоритетним.

Але сам Ердоган нещодавно прямо заявив, що ратифікацію вступу Швеції до НАТО у турецькому парламенті можуть прискорити "позитивні зрушення" в США й Канаді щодо рішень, яких хоче Анкара.