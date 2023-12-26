Комітет парламенту Туреччини підтримав вступ Швеції в НАТО

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні у вівторок, 26 грудня, підтримав ратифікацію протоколу про вступ Швеції в Північноатлантичний Альянс.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

Після схвалення в комітеті питання вступу Швеції в НАТО розгляне генеральна асамблея Великих національних зборів Туреччини. Для ратифікації протоколу про вступ потрібно, аби рішення підтримала проста більшість учасників голосування.

Наразі невідомо, коли саме відбудеться таке голосування.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наприкінці жовтня після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

У парламенті не поспішали з розглядом, формально пояснюючи це тим, що питання не є пріоритетним.

Але сам Ердоган нещодавно прямо заявив, що ратифікацію вступу Швеції до НАТО у турецькому парламенті можуть прискорити "позитивні зрушення" в США й Канаді щодо рішень, яких хоче Анкара.