Швеция приветствовала одобрение ее заявки на вступление в НАТО в парламенте Турции

Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём приветствовал поддержку ратификации протокола о ее вступлении в НАТО комитетом по иностранным делам парламента Турции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

"Мы приветствуем одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО комитетом по иностранным делам Турции", – указал министр иностранных дел.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что следующим шагом должно стать голосование парламента Турции по этому вопросу.

"Мы с нетерпением ждем членства в НАТО", – резюмировал Бильстрьом.

Накануне комитет по иностранным делам парламента Турции на своем заседании поддержал ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Пока неизвестно, когда именно состоится голосование в парламенте. Для ратификации протокола о вступлении нужно, чтобы решение поддержало простое большинство участников голосования.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце октября после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.

В парламенте не спешат с рассмотрением, формально объясняя это тем, что вопрос не является приоритетным.

Но сам Эрдоган недавно прямо заявил, что ратификацию вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте могут ускорить "позитивные сдвиги" в США и Канаде относительно решений, которых хочет Анкара.