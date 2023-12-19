Ердоган вже прямо каже, що вступ Швеції у НАТО залежить від поступок США й Канади 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що ратифікацію вступу Швеції до НАТО у турецькому парламенті можуть прискорити "позитивні зрушення" в США й Канаді щодо рішень, яких хоче Анкара.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

"Позитивні зрушення, яких ми чекаємо щодо F-16 від США та обіцянок Канади (про зняття ембарго на продаж зброї. – Прим. агентства) посприяли б позитивному підходу нашого парламенту щодо Швеції… Усе це пов’язано", – цитує Ердогана його пресслужба.

Ердоган також сказав, що порушував питання винищувачів у телефонній розмові з президентом США минулого тижня, і що вони прямо обговорили, що Туреччина має провести рішення щодо Швеції через парламент, а Байден працюватиме над тим, щоб Конгрес дав згоду на рішення продаж Туреччині F-16.

Туреччина з 2021 року намагається отримати згоду на придбання 40 винищувачів і майже 80 комплектів для модернізації літаків, які вже є у неї на озброєнні.

Адміністрація Байдена вже погодилася на продаж, але у Конгресі дискусія триває – і через гру Ердогана на питанні вступу Швеції у НАТО, і через ситуацію з правами людини у Туреччині.

Канада погодилася поновити перемовини з Туреччиною про зняття експортного контролю на деталі для дронів та оптичне приладдя після того, як Ердоган влітку заявив, що далі не блокуватиме вступ Швеції у НАТО.

Як відомо, Туреччина й Угорщина – останні з членів Альянсу, які досі не ратифікували вступ Швеції. Ердоган вже давно вніс необхідний проєкт у парламент, але там не поспішають з розглядом, формально пояснюючи це тим, що питання не є пріоритетним.

Угорщина нещодавно повторила обіцянку, що "не останньою" ратифікує вступ Швеції. Будапешт формально пояснює зволікання "браком поваги" з боку Стокгольма.