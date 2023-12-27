Ейфелева вежа закрилась через страйк до 100-річчя смерті її творця

Працівники Ейфелевої вежі в середу, 27 грудня, оголосили про страйк, приурочений до 100-річчя з дня смерті інженера Гюстава Ейфеля, який спроєктував її.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Ліворадикальна профспілка CGT, яка ініціювала страйк, заявила, що він має на меті висловити протест проти "нинішнього способу управління вежею".

CGT стверджує, що Ейфелевою вежею управляють відповідно до бізнес-моделі, яка є "занадто амбітною й нежиттєздатною" і яка, на думку профспілки, базується на завищеній оцінці майбутньої кількості відвідувачів, а також на недооцінці витрат на будівництво.

Зокрема у CGT заявили, що керівництво Ейфелевої вежі розраховує майбутній бюджет на 7,4 мільйона щорічних відвідувачів, хоча "цей рівень ніколи не був досягнутий".

Компанія SETE, яка управляє пам’яткою, перепросила перед відвідувачами, порадивши всім, хто мав електронні квитки на середу, "перевірити свою електронну пошту" для отримання додаткової інформації про бронювання.

Ейфелева вежа є головним туристичним об'єктом французької столиці, який у 2022 році відвідали 5,9 мільйона туристів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, з 2010 року Ейфелева вежа в Парижі потерпає від корозії металу і без негайного ремонту може зазнати руйнувань.