Чоловік стрибнув з Ейфелевої вежі, його затримали

Поліція Парижа в четвер заарештувала чоловіка, який стрибнув із Ейфелевої вежі з парашутом.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними правоохоронців, чоловік – досвідчений альпініст – пробрався з рюкзаком із парашутом на територію Ейфелевої вежі після 5:00 ранку, задовго до офіційного відкриття пам’ятки.

Чоловіка швидко помітили охоронці, але той встиг дістатися вершини вежі, перш ніж його зупинили, й стрибнув.

Фото: AFP

Він приземлився на сусідньому стадіоні, де його заарештували, за словами поліції Парижа, "за створення загрози для життя інших людей". Щодо чоловіка порушили кримінальну справу.

"Такі безвідповідальні дії наражають на небезпеку людей, які працюють на вежі або під нею", – йдеться в заяві компанії Sete, яка управляє Ейфелевою вежею.

Компанія додала, що через інцидент відклала відкриття пам’ятки.

Ейфелева вежа є головним туристичним об'єктом французької столиці, який у 2022 році відвідали 5,9 мільйона туристів.

Минулого тижня вежу евакуювали двічі за добу через повідомлення про "замінування".

А в понеділок на вершині Ейфелевої вежі знайшли напідпитку двох американських туристів, які провели там ніч.