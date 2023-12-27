Эйфелева башня закрылась из-за забастовки к 100-летию смерти ее создателя

Работники Эйфелевой башни в среду, 27 декабря, объявили о забастовке, приуроченной к 100-летию со дня смерти инженера Гюстава Эйфеля, который спроектировал ее.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Леворадикальный профсоюз CGT, который инициировал забастовку, заявил, что он имеет целью выразить протест против "нынешнего способа управления башней".

CGT утверждает, что Эйфелевой башней управляют в соответствии с бизнес-моделью, которая является "слишком амбициозной и нежизнеспособной" и которая, по мнению профсоюза, базируется на завышенной оценке будущего количества посетителей, а также на недооценке затрат на строительство.

В частности в CGT заявили, что руководство Эйфелевой башни рассчитывает будущий бюджет на 7,4 миллиона ежегодных посетителей, хотя "этот уровень никогда не был достигнут".

Компания SETE, которая управляет достопримечательностью, извинилась перед посетителями, посоветовав всем, кто имел электронные билеты на среду, "проверить свою электронную почту" для получения дополнительной информации о бронировании.

Эйфелева башня является главным туристическим объектом французской столицы, который в 2022 году посетили 5,9 миллиона туристов.

Напомним, по данным СМИ, с 2010 года Эйфелева башня в Париже страдает от коррозии металла и без немедленного ремонта может подвергнуться разрушениям.