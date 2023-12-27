Президент Молдовы: Путин не остановится, если его не остановить

Молдавский президент Майя Санду подчеркнула важность поддержки Украины против полномасштабного российского вторжения, поскольку РФ может распространить агрессию и на другие страны.

Об этом Санду сказала в интервью румынскому порталу Veridica, сообщает "Европейская правда".

"Все должны понимать, что Путин не остановится, если его не остановить, а если Путина не остановить, то цена будет гораздо выше для всех", – подчеркнула президент Молдовы.

Санду добавила, что победа Украины в войне над Россией – в интересах каждого, а не только Киева или Кишинева, поэтому она верит в "единство демократического мира" и надеется, что Украина и в дальнейшем будет получать всю необходимую ей поддержку.

"Молдова пытается помочь всем, чем может, в том числе обучая инженеров из Украины, оказывая поддержку, конечно, большому количеству беженцев, которые решили остаться в Молдове, оказывая гуманитарную поддержку и продвигая дело победы Украины в мире", – сказала она.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель по завершении переговоров лидеров ЕС 14-15 декабря, заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан не позволил принять бюджетное решение ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине на 50 млрд евро.

В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу, который состоится 1 февраля.

Ранее на этой неделе заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква выразил уверенность, что Европейский Союз в начале следующего года примет решение о предоставлении Украине помощи.

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