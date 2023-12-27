У Бразилії кажуть, що навряд чи арештують Путіна попри членство в МКС

Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що його країна, яка є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду, не відмовилась від намірів запросити на саміт "Групи двадцяти" у 2024 році Владіміра Путіна.

Про це Вієйра сказав в інтерв’ю бразильській службі BBC, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови бразильського МЗС, Путіна запрошують на саміт G20, бо Росія є "природним членом" цього об’єднання.

"Ми повинні розглядати це (питання. – Ред.) в кожному конкретному випадку. Завжди, навіть у правилах МКС, є режим для голів держав, який ми повинні вивчити. Якщо він (Путін. – Ред.) захоче приїхати, ми будемо дуже раді його присутності на зустрічах у Бразилії", – додав він.

На питання, чи існує можливість арешту Путіна в разі його приїзду, Вієйра сказав: "Я не знаю. Не думаю, що це можливо. Я також сподіваюся, що ні. Я не знаю. Ми не будемо проявляти жодної ініціативи, щоб це сталося".

Він також вважає, що Бразилія не "зобов’язана виконувати" ордер МКС на арешт російського президента, тому що "повинен бути наказ" – який саме, міністр не уточнив.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з незаконним вивезенням дітей з України. Через це він зрештою не поїхав на саміт БРІКС у Південній Африці, яка є підписантом Римського статусу.

На останній саміт G20 в Індії (яка не є учасницею МКС) Путін також відправив не себе, а міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

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