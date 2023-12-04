Бразилія запросить Путіна на саміт G20, де його можуть арештувати за ордером МКС

Президент Бразилії Лула да Сілва, чия країна з 1 грудня перебрала головування в "Групі двадцяти", заявив, що запросить на саміт об'єднання російського президента Владіміра Путіна – хоч його там і можуть арештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на бразильську газету O Globo, Сілва заявив у понеділок у Берліні після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Бразильський президент підтвердив, що Путін отримає запрошення на саміт G20, а вже рішення, їхати чи ні, буде ухвалювати сам з огляду на "наслідки".

"Я не той, хто це вирішує, це вирішувати суду, й президент (Бразилії. – Ред.) не оцінює рішення суду, він їх виконує або ні… Якщо він (Путін. – Ред.) приїде, то знає, що станеться", – додав він.

Сілва водночас відступив від попередніх слів, коли обіцяв, що Бразилія не арештує президента РФ, нагадавши, що країна є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду і має "обов’язки".

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з незаконним вивезенням дітей з України. Через це він зрештою не поїхав на саміт БРІКС у Південній Африці, яка є підписантом Римського статусу.

На останній саміт G20 в Індії (яка не є учасницею МКС) Путін також відправив не себе, а міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

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