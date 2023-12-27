В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что его страна, которая является подписантом Римского статута Международного уголовного суда, не отказалась от намерений пригласить на саммит "Группы двадцати" в 2024 году Владимира Путина.

Об этом Виейра сказал в интервью бразильской службе BBC, сообщает "Европейская правда".

По словам главы бразильского МИД, Путина приглашают на саммит G20, потому что Россия является "естественным членом" этого объединения.

"Мы должны рассматривать это (вопрос. – Ред.) в каждом конкретном случае. Всегда, даже в правилах МУС, есть режим для глав государств, который мы должны изучить. Если он (Путин. – Ред.) захочет приехать, мы будем очень рады его присутствию на встречах в Бразилии", – добавил он.

На вопрос, существует ли возможность ареста Путина в случае его приезда, Виейра сказал: "Я не знаю. Не думаю, что это возможно. Я также надеюсь, что нет. Я не знаю. Мы не будем проявлять никакой инициативы, чтобы это произошло".

Он также считает, что Бразилия не "обязана выполнять" ордер МУС на арест российского президента, потому что "должен быть приказ" – какой именно, министр не уточнил.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконным вывозом детей из Украины. Из-за этого он в конце концов не поехал на саммит БРИКС в Южной Африке, которая является подписантом Римского статуса.

На последний саммит G20 в Индии (которая не является участницей МУС) Путин также отправил не себя, а министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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