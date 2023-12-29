В Азербайджані кажуть, що близькі до мирної угоди з Вірменією

Представник президента Азербайджану з особливих доручень Ельчин Амірбеков заявив, що країна може наблизитися до мирної угоди з Вірменією.

Відповідну заяву азербайджанський високопосадовець зробив в інтерв'ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За словами Амірбекова, обидві сторони обмінялися сімома проєктами потенційної мирної угоди, і зараз Азербайджан чекає на відповідь Вірменії на коментарі щодо останніх пропозицій.

"Важливо розуміти, що на цьому вирішальному етапі переговорів, коли, очевидно, ми не так вже й далеко від остаточної угоди, [нам] потрібна робота, орієнтована на результат", – сказав він.

Дипломат зазначив, що п'ять принципів проєкту угоди – це взаємна повага до територіальної цілісності, суверенітету і непорушності міжнародно визнаних кордонів, відмова від будь-яких територіальних претензій один до одного, як зараз, так і в майбутньому, відмова від будь-яких дій, що суперечать статуту ООН, таких як застосування сили або загроза застосування сили, а також делімітація кордону між Вірменією і Азербайджаном.

"І останнє, але не менш важливе – відкриття шляхів сполучення та зв'язків між Вірменією та Азербайджаном, оскільки через конфлікт ми не мали жодного сполучення протягом 30 років", – додав Амірбеков.

Нагадаємо, 7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема – про обмін полоненими та продовження переговорів щодо мирної угоди.

Як відомо, у вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок швидкої воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

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