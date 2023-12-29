В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что страна может приблизиться к мирному соглашению с Арменией.

Соответствующее заявление азербайджанский чиновник сделал в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По словам Амирбекова, обе стороны обменялись семью проектами потенциального мирного соглашения, и сейчас Азербайджан ждет ответа Армении на комментарии по последним предложениям.

"Важно понимать, что на этом решающем этапе переговоров, когда, очевидно, мы не так уж и далеко от окончательного соглашения, [нам] нужна работа, ориентированная на результат", – сказал он.

Дипломат отметил, что пять принципов проекта соглашения – это взаимное уважение территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно признанных границ, отказ от любых территориальных претензий друг к другу, как сейчас, так и в будущем, отказ от любых действий, противоречащих уставу ООН, таких как применение силы или угроза применения силы, а также делимитация границы между Арменией и Азербайджаном.

"И последнее, но не менее важное – открытие путей сообщения и связей между Арменией и Азербайджаном, поскольку из-за конфликта мы не имели никакого сообщения в течение 30 лет", – добавил Амирбеков.

Напомним, 7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили дальнейшие шаги по нормализации отношений и установлению мира, в частности обмен пленных и продолжение переговоров по мирному соглашению.

Как известно, в сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате быстрой военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

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