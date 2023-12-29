У німецькій опозиції після атаки РФ знову закликали надати Україні Taurus

У відповідь на масовані російські удари по Україні політик найбільшої опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз Норберт Реттген наполягає на збільшенні поставок зброї в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

"Росія знову накриває Україну хвилею терору і свідомо спрямовує свої атаки проти цивільного населення. Німеччина має нарешті надати зброю, яка дозволить Україні знищити склади зброї та лінії постачання за лінією фронту: Taurus", – заявив політик.

Віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт від Зелених заявила про нові "російські воєнні злочини". Вона закликала до подальшої солідарності з Україною.

Лідер лівих Джанін Вісслер в інтерв'ю інформаційному агентству AFP заявила про "нелюдський напад" на цивільне населення. "Ці безрозсудні атаки повинні бути негайно припинені", – зажадала вона. Але вона також закликала до "нового дипломатичного наступу з метою сприяння переговорам про припинення вогню".

Політик з питань оборони від Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала заклики до мирних переговорів у нинішній ситуації. "Росія все ще хоче знищити Україну. Ми не можемо цього допустити", – попередила вона.

Ракети Taurus мають дальність польоту близько 500 кілометрів. Ще одним аргументом для відмови у їх наданні для Берліна є страх удару цими ракетами по території РФ.

Раніше глава німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що ракети Taurus навряд чи кардинально вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні.

Восени посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив в інтерв’ю "ЄП", що уряд у Берліні наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus.