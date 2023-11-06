Міністр оборони Німеччини вважає, що ракети Taurus не зможуть змінити ситуацію на фронті

Німеччина досі не визначилася в питанні постачання Україні крилатих ракет Taurus і сумнівається, що ці ракети загалом можуть радикально змінити ситуацію на фронті.

Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на конференції NATO Talk у Берліні 6 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Не думаю, що ракети змінять правила гри", – заявив Пісторіус.

Він підтвердив, що йому немає чого сказати нового в питанні передачі цієї зброї, та повторив, що при наданні допомоги Україні Німеччина не повинна ігнорувати власні інтереси, не уточнивши, що він має на увазі.

Міністр також зазначив, що федеральний уряд має перевірити кожен крок у питанні постачання збройних систем, і рішення даються дуже нелегко.

"ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus – 500 км, це зовсім інша система", – підкреслив Пісторіус.

Водночас він нагадав, що Німеччина наразі є другим постачальником зброї для України після США, й німецька зброя допомагає кожного дня рятувати життя та захищати інфраструктуру в Україні.

3 листопада глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна все ще розраховує отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини.

Нещодавно посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив в інтерв’ю "ЄП", що уряд у Берліні наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 5 жовтня пояснив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити ескалації війни.

Видання Bild раніше повідомляло: канцлер стурбований тим, що для того, аби Україна могла використовувати ракети Taurus, Берлін повинен буде надати геодані про російські цілі. Таким чином, на думку канцлера, Німеччина буде змушена взяти більш активну участь у війні.