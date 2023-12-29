В немецкой оппозиции после атаки РФ снова призвали предоставить Украине Taurus

В ответ на массированные российские удары по Украине политик крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Норберт Реттген настаивает на увеличении поставок оружия в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

"Россия снова накрывает Украину волной террора и сознательно направляет свои атаки против гражданского населения. Германия должна наконец предоставить оружие, которое позволит Украине уничтожить склады оружия и линии снабжения за линией фронта: Taurus", – заявил политик.

Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт от Зеленых заявила о новых "российских военных преступлениях". Она призвала к дальнейшей солидарности с Украиной.

Лидер левых Джанин Висслер в интервью информационному агентству AFP заявила о "бесчеловечном нападении" на гражданское население. "Эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены", – потребовала она. Но она также призвала к "новому дипломатическому наступлению с целью содействия переговорам о прекращении огня".

Политик по вопросам обороны от Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала призывы к мирным переговорам в нынешней ситуации. "Россия все еще хочет уничтожить Украину. Мы не можем этого допустить", – предупредила она.

Ракеты Taurus имеют дальность полета около 500 километров. Еще одним аргументом для отказа в их предоставлении для Берлина является страх удара этими ракетами по территории РФ.

Ранее глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что ракеты Taurus вряд ли кардинально повлияют на ситуацию на поле боя в Украине.

Осенью посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил в интервью "ЕП", что правительство в Берлине пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.