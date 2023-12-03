В Німеччині прогнозують перебої у русі поїздів до понеділка через сильні снігопади

Через сильні снігопади на півдні Німеччині, зокрема у землі Баварія, можливі перебої у русі поїздів до понеділка, 4 грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa з посиланням на речника німецького залізничного оператора Deutsche Bahn.

За його словами, пасажирам слід очікувати масових обмежень залізничного руху на півдні Німеччини до понеділка.

Водночас з 6 ранку неділі відновив роботу аеропорт Мюнхена відновив після закриття через сильний снігопад.

Однак пасажирів попереджають, що обмеження на повітряний рух все ще будуть діяти. Їх просять перевіряти статус свого рейсу перед поїздкою.

Призупинення польотів у Мюнхені вплинуло на вильоти та прильоти в інших аеропортах. Наприклад, аеропорти Франкфурта і Нюрнберга прийняли літаки, які не змогли вилетіти до Мюнхена.

Рух на дорогах на півдні Баварії за ніч також нормалізувався. Влада повідомляє лише про незначні аварії.

У неділю на більшій частині Баварії не прогнозується подальшого снігопаду. У понеділок в регіоні прогнозують опади у вигляді дощу.

Нагадаємо, напередодні рух всього транспорту у Баварії був паралізований через сильні снігопади та ожеледь.

За кілька днів до цього зима прийшла на захід Німеччини, через складну ситуацію на дорогах загинули двоє людей.