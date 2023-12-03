В Германии прогнозируют перебои в движении поездов до понедельника из-за сильных снегопадов

Из-за сильных снегопадов на юге Германии, в частности в земле Бавария, возможны перебои в движении поездов до понедельника, 4 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает dpa со ссылкой на представителя немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn.

По его словам, пассажирам следует ожидать массовых ограничений железнодорожного движения на юге Германии до понедельника.

В то же время с 6 утра воскресенья возобновил работу аэропорт Мюнхена возобновил работу после закрытия из-за сильного снегопада.

Однако пассажиров предупреждают, что ограничения на воздушное движение все еще будут действовать. Их просят проверять статус своего рейса перед поездкой.

Приостановление полетов в Мюнхене повлияло на вылеты и прилеты в других аэропортах. Например, аэропорты Франкфурта и Нюрнберга приняли самолеты, которые не смогли вылететь в Мюнхен.

Движение на дорогах на юге Баварии за ночь также нормализовалось. Власти сообщают лишь о незначительных авариях.

В воскресенье на большей части Баварии не прогнозируется дальнейшего снегопада. В понедельник в регионе прогнозируют осадки в виде дождя.

Напомним, на юге Баварии накануне было парализовано движение всего транспорта из-за сильных снегопадов и гололеда.

За несколько дней до этого зима пришла на запад Германии, из-за сложной ситуации на дорогах погибли два человека.