У Баварії – транспортний колапс через снігопад та ожеледь, аеропорт Мюнхена не працює

У південній частина німецької землі Баварія зірвано нормальних рух всього транспорту через сильний снігопад та ожеледь.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Негода почалася ще з вечора у п’ятницю. Через сніг довелося зупинити рух на багатьох залізничних лініях довкола Мюнхена. Деякі пасажири провели ніч у потязі.

Photo: Matthias Schrader / AP

У Мюнхені на деякий час призупиняли рух всього громадського транспорту, на дорогах довкола міста сталися численні ДТП. Дрібніші дороги регіону місцями непроїзні через снігові замети і повалені дерева.

Наслідки снігопаду на півдні Баварії. Photo: Action Pictures

Роботу аеропорту Мюхнена призупинили, через це вже скасовано 320 рейсів на суботу. Нормальну ситуацію очікують відновити до 12 години дня.

Поліція закликала місцевих мешканців відкласти поїздки у справах, якщо це можливо, і залишатися вдома.

За прогнозами, зимова погода у регіоні збережеться, надвечір у суботу можливі нові сильні снігопади. Холодну зимову погоду зі снігом очікують і в багатьох інших федеральних землях.

За кілька днів до цього зима прийшла на захід Німеччини, через складну ситуацію на дорогах загинули двоє людей.

Нагадаємо, раніше цього тижня снігопади паралізували рух на дорогах окремих регіонів Болгарії, Румунії, Молдови та півдня України.

