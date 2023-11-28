У Німеччині через негоду двоє загиблих: влада закликала людей залишатись вдома

Влада на заході Німеччини закликала мешканців залишатися вдома через небезпеку для життя, після того, як різке погіршення погодних умов призвело до небезпечної ситуації на дорогах, внаслідок чого загинули двоє людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Раптовий прихід зими призвів до кількох нещасних випадків, коли люди опинилися заблокованими у своїх автомобілях через слизькі дороги та повалені гілки, спричинені снігопадами у багатьох частинах Німеччини.

У районі Швабіш-Галль (земля Баден-Вюртемберг) 71-річний чоловік загинув в результаті зіткнення на засніженій дорозі у понеділок увечері. За даними поліції міста Аален, водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

Ще одна аварія на ожеледиці призвела до загибелі 54-річного водія поблизу Денцерхайде в землі Рейнланд-Пфальц.

У районі Рейнгау-Таунус на заході землі Гессен 100 людей були евакуйовані з автомобілів поблизу Ельтвіль-Мартінсталя, а 70 людей опинилися в пастці на дорозі поблизу Лінієнбада.

"Мій терміновий заклик: у вівторок обов'язково залишайтеся вдома. Будь ласка, не виходьте на прогулянки до лісу: існує гостра небезпека для життя через зламані гілки та падіння дерев", – йдеться у заяві керівника району.

Німецька метеорологічна служба прогнозує, що в багатьох федеральних землях знову випаде сніг, додавши, що така погода збережеться найближчими днями.

Напередодні у Молдові зросла до чотирьох кількість загиблих під час сильного снігопаду, який накрив країну у неділю.

У Румунії досі обмежений рух на дорогах, а в одному з районів перекриті для руху всі дороги. Тисячі споживачів залишаються без світла.

У сусідній Болгарії через снігопад оголосили надзвичайний стан. Двоє осіб загинули у ДТП і понад 30 отримали травми.