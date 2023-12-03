У США розповіли, яким бачать майбутнє Гази після війни Ізраїлю і ХАМАС

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що після завершення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС необхідно возз'єднати палестинське населення Гази і Західного берега річки Йордан під єдиним управлінням.

Її слова наводить "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".

На переговорах із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ель-Сіссі Гарріс заявила, що "Сполучені Штати за жодних обставин не допустять примусового переселення палестинців з Гази або із Західного берега, облоги Гази або перекроювання її кордонів".

За її словами, після закінчення війни зусилля з відновлення мають здійснюватися "в контексті ясних політичних перспектив палестинського народу зі створення власної держави на чолі з відродженою Палестинською адміністрацією і за значної підтримки міжнародної спільноти і країн регіону".

Віцепрезидентка чітко дала зрозуміти, що ХАМАС не може контролювати Газу, оскільки це неприйнятно для безпеки Ізраїлю, добробуту палестинського народу і регіональної безпеки.

Вона додала, що США прагнуть домогтися відновлення паузи в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС, щоб дати можливість звільнити більше заручників і налагодити стабільний потік гуманітарної допомоги.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США закликали Ізраїль уникати значного переміщення цивільного населення під час будь-якого наземного наступу на півдні Гази.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль має забезпечити безпеку палестинського цивільного населення на півдні Гази та задовольнити їхні гуманітарні потреби, перш ніж відновлювати там військові операції.