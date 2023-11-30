США хочуть від Ізраїлю дій щодо безпеки жителів Гази до відновлення військових операцій

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль має забезпечити безпеку палестинського цивільного населення на півдні Гази та задовольнити їхні гуманітарні потреби, перш ніж відновлювати там військові операції.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу під час візиту на Близький схід, повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

На зустрічі в Єрусалимі Блінкен підтвердив підтримку США права Ізраїлю захищати себе від терористичного насильства відповідно до міжнародного гуманітарного права, йдеться в заяві.

За словами представника Держдепу, Блінкен закликав Ізраїль вжити всіх можливих заходів, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.

"Держсекретар наголосив на необхідності врахування гуманітарних потреб та потреб у захисті цивільного населення на півдні Гази перед будь-якими військовими операціями", – зазначив Міллер.

Згідно з заявою, Блінкен також закликав вжити негайних заходів для притягнення екстремістів з числа ізраїльських поселенців до відповідальності за насильство проти палестинців на Західному березі річки Йордан.

Блінкен наголосив, що Вашингтон залишається відданим реальним крокам для просування палестинської держави, яка "живе в мирі, свободі і безпеці поруч з Ізраїлем", йдеться в повідомленні Держдепу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США закликали Ізраїль уникати значного переміщення цивільного населення під час будь-якого наземного наступу на півдні Гази.

Перед цим стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен повернеться цього тижня на Близький Схід, оскільки Сполучені Штати сподіваються знайти спосіб продовжити режим припинення вогню в Газі і звільнити більше заручників.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав до продовження тимчасового припинення вогню в секторі Гази, де Ізраїль веде військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Раніше уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників в обмін на припинення вогню.