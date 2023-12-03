В США рассказали, каким видят будущее Газы после войны Израиля и ХАМАС

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что после завершения конфликта между Израилем и ХАМАС необходимо воссоединить палестинское население Газы и Западного берега реки Иордан под единым управлением.

Ее слова приводит "Голос Америки", сообщает "Европейская правда".

На переговорах с президентом Египта Абделем Фаттахом эль-Сисси Харрис заявила, что "Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не допустят принудительного переселения палестинцев из Газы или с Западного берега, осады Газы или перекраивания ее границ".

По ее словам, после окончания войны усилия по восстановлению должны осуществляться "в контексте ясных политических перспектив палестинского народа по созданию собственного государства во главе с возрожденной Палестинской администрацией и при значительной поддержке международного сообщества и стран региона".

Вице-президент четко дала понять, что ХАМАС не может контролировать Газу, поскольку это неприемлемо для безопасности Израиля, благополучия палестинского народа и региональной безопасности.

Она добавила, что США стремятся добиться возобновления паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, чтобы дать возможность освободить больше заложников и наладить стабильный поток гуманитарной помощи.

Ранее СМИ сообщали, что США призвали Израиль избегать значительного перемещения гражданского населения во время любого наземного наступления на юге Газы.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль должен обеспечить безопасность палестинского гражданского населения на юге Газы и удовлетворить их гуманитарные потребности, прежде чем восстанавливать там военные операции.