ЗМІ: США просять Ізраїль уникати переміщення цивільного населення на півдні Гази

Сполучені Штати закликали Ізраїль уникати значного переміщення цивільного населення під час будь-якого наземного наступу на півдні Гази.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили високопоставлені представники Білого дому.

У той час як Ізраїль починає спрямовувати свої зусилля на південь Гази, щоб продовжити боротьбу з бойовиками ХАМАС після паузи у звільненні заручників, американські посадовці заявили, що вони обговорювали з ізраїльтянами необхідність посилення безпеки на півдні, де зараз проживає близько 2 мільйонів людей.

"Не можна допустити, щоб на півдні повторилися такі масштаби переміщення, які відбулися на півночі... Це буде за межами можливостей будь-якої мережі гуманітарної підтримки", – заявив агентству один із урядовців.

Посадовець сказав, що наступ на півдні потрібно "відвести" від електропостачання, водопостачання, гуманітарних об'єктів та лікарень.

Раніше повідомляли, що державний секретар США Ентоні Блінкен повернеться цього тижня на Близький Схід, оскільки Сполучені Штати сподіваються знайти спосіб продовжити режим припинення вогню в Газі і звільнити більше заручників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні закликав до продовження тимчасового припинення вогню в секторі Гази, де Ізраїль веде військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Раніше уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників в обмін на припинення вогню.