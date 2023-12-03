Німецька Deutsche Bahn у листопаді побила багаторічний рекорд запізнення потягів

У листопаді оператор німецької залізниці Deutsche Bahn зафіксував найгірші за останні 8 років відставання поїздів від графіку.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Протягом листопада затримався майже кожен другий поїзд Deutsche Bahn далекого сполучення, а вчасно прибули лише 52%, повідомив у коментарі ЗМІ речник компанії.

Ключовою причиною затримок називають ремонтні роботи на різних ділянках залізниці.

На залізниці накопичилося багато роботи, тож у 2023 році ремонти й модернізація були більш інтенсивними.

На початку року DB ставила за мету, щоб вчасно прибували понад 70% рейсів далекого сполучення. У перші 10 місяців року вчасно прибували близько 66% і вже очевидно, що досягнути поставленої мети не вдасться.

"Зараз дотримання графіку не відповідає нашим власним стандартам і стандарту послуг, які пасажири справедливо очікують від нас", – визнав речник.

Нагадаємо, сильний снігопад в ніч з п’ятниці на суботу спричинив транспортний колапс у Баварії, у тому числі на залізниці. Нормальний рух поїздів лише починає відновлюватися, перебої у русі очікують до понеділка.