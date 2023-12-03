Немецкая Deutsche Bahn в ноябре побила многолетний рекорд опоздания поездов

В ноябре оператор немецкой железной дороги Deutsche Bahn зафиксировал худшие за последние 8 лет отставания поездов от графика.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В течение ноября задержался почти каждый второй поезд Deutsche Bahn дальнего следования, а вовремя прибыли только 52%, сообщил в комментарии СМИ спикер компании.

Ключевой причиной задержек называют ремонтные работы на различных участках железной дороги.

На железной дороге накопилось много работы, поэтому в 2023 году ремонты и модернизация были более интенсивными.

В начале года DB ставила цель, чтобы вовремя прибывали более 70% рейсов дальнего следования. В первые 10 месяцев года вовремя прибывали около 66% и уже очевидно, что достичь поставленной цели не удастся.

"Сейчас соблюдение графика не соответствует нашим собственным стандартам и стандарту услуг, которые пассажиры справедливо ожидают от нас", – признал спикер.

Напомним, сильный снегопад в ночь с пятницы на субботу вызвал транспортный коллапс в Баварии, в том числе на железной дороге. Нормальное движение поездов только начинает восстанавливаться, перебои в движении ожидают до понедельника.