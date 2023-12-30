РФ почала будувати базу ВМС в окупованій Абхазії

Росія почала будівництво військово-морської бази в окупованій Абхазії – РФ вже почала в Очамчирському районі інфраструктурні роботи і розпочала перекидання військових кораблів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє проєкт SOVA.

Інформація про те, що Росія починає обладнувати військово-морську базу в Очамчире, 28 грудня з'явилася в Telegram-каналі "Око Гора + Новости и Аналитика". Судячи з недавніх знімків, ЗС РФ починають днопоглиблювальні роботи в порту.

Telegram-канал, зокрема, опублікував знімки, на яких видно, що станом на 26 грудня в порту перебуває приблизно 50 суден, хоча за тиждень до цього їх було 0. На зображеннях також видно різницю глибини дна в порту.

Тим часом, аналітична телепередача Бі-бі-сі Newsnight і відділ верифікації Бі-бі-сі Verify проаналізували супутникові знімки, які показують, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року в порту Очамчире були проведені днопоглиблювальні та будівельні роботи.

Зараз порт являє собою пункт базування сторожових кораблів Прикордонної служби ФСБ Росії. Ця структура, зокрема, займається охороною так званих кордонів самопроголошених Абхазії та Південної Осетії.

Кількість і тип російських суден, які зараз перебувають в Очамчире, достеменно не відомі. Але деякі західні та грузинські видання зазначали, що роботи з поглиблення дна дозволять приймати судна водотоннажністю до 13 тисяч тонн.

Представники української розвідки стверджують, що головна мета цих робіт – перетворити Очамчире на безпечну гавань для кораблів Чорноморського флоту РФ. Останні атаки ЗСУ в окупованому Криму вже коштували Москві кількох бойових кораблів і підводного човна. У Києві зазначають, що в цих умовах командування Чорноморського флоту, вочевидь, вирішило перевести судна, що залишаються на плаву, у більш захищені порти.

Нагадаємо, на початку жовтня так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія заявив, що в Очамчирському районі з’явиться новий пункт постійного базування російського флоту і відповідну "угоду" з РФ вже підписали.

Віцеспікер грузинського парламенту після того заявив, що парламент Грузії не збирається засуджувати ці наміри Росії.

Президент України Володимир Зеленський констатував, що через дії сил оборони України ЧФ РФ втратив контроль над північно-західною частиною Чорного моря і частково пішов з Криму, а Україна готова "діставати" російські кораблі і в інших місцях, у тому числі на базі на окупованій території Грузії.