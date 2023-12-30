РФ начала строить базу ВМС в оккупированной Абхазии

Россия начала строительство военно-морской базы в оккупированной Абхазии – РФ уже начала в Очамчирском районе инфраструктурные работы и начала переброску военных кораблей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает проект SOVA.

Информация о том, что Россия начинает оборудовать военно-морскую базу в Очамчире, 28 декабря появилась в Telegram-канале "Око Гора + Новости и Аналитика". Судя по недавним снимкам, ВС РФ начинают дноуглубительные работы в порту.

Telegram-канал, в частности, опубликовал снимки, на которых видно, что по состоянию на 26 декабря в порту находится примерно 50 судов, хотя за неделю до этого их было 0. На изображениях также видна разница глубины дна в порту.

Между тем, аналитическая телепередача Би-би-си Newsnight и отдел верификации Би-би-си Verify проанализировали спутниковые снимки, которые показывают, что после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в порту Очамчире были проведены дноуглубительные и строительные работы.

Сейчас порт представляет собой пункт базирования сторожевых кораблей Пограничной службы ФСБ России. Эта структура, в частности, занимается охраной так называемых границ самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

Количество и тип российских судов, которые сейчас находятся в Очамчире, доподлинно не известны. Но некоторые западные и грузинские издания отмечали, что работы по углублению дна позволят принимать суда водоизмещением до 13 тысяч тонн.

Представители украинской разведки утверждают, что главная цель этих работ – превратить Очамчире в безопасную гавань для кораблей Черноморского флота РФ. Последние атаки ВСУ в оккупированном Крыму уже стоили Москве нескольких боевых кораблей и подводной лодки. В Киеве отмечают, что в этих условиях командование Черноморского флота, очевидно, решило перевести суда, которые остаются на плаву, в более защищенные порты.

Напомним, в начале октября так называемый президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания заявил, что в Очамчирском районе появится новый пункт постоянного базирования российского флота и соответствующее "соглашение" с РФ уже подписали.

Вице-спикер грузинского парламента после того заявил, что парламент Грузии не собирается осуждать эти намерения России.

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что из-за действий сил обороны Украины ЧФ РФ потерял контроль над северо-западной частью Черного моря и частично ушел из Крыма, а Украина готова "доставать" российские корабли и в других местах, в том числе на базе на оккупированной территории Грузии.