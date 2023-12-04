Глава МЗС Британії здійснить візит до США з акцентом на підтримку України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відвідає Вашингтон у середу, 6 грудня, в межах свого першого візиту до США з моменту вступу на посаду минулого місяця.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило британське Міністерство закордонних справ.

Кемерон візьме участь у дискусіях зі своїми американськими колегами з акцентом на підтримку України в її боротьбі проти російської агресії, йдеться в заяві.

Очікують, що міністр проведе програму двосторонніх зустрічей з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також зустрінеться з членами Конгресу від Республіканської та Демократичної партій.

Кемерон у Вашингтоні також збирається працювати над деескалацією напруженості на Близькому Сході, йдеться в повідомленні британського відомства.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що союзники мають і надалі підтримувати Україну в розв'язаній РФ війні.

Перед цим глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не дозволять російському президенту Владіміру Путіну перемогти у розв’язаній ним війні проти України, а ХАМАС – у конфлікті проти Ізраїлю.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що країни НАТО не демонструють жодних ознак втоми від війни РФ проти України.