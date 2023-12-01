Кулеба: Я почув від союзників чітке "ні" на будь-які згадки про втому від України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що країни НАТО не демонструють жодних ознак втоми від війни РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав в інтерв’ю The Associated Press.

"Я почув чітке "ні" на будь-які згадки щодо втоми, і я почув (чітке) "так" на посилення підтримки України", – сказав український міністр після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі.

За його словами, деякі союзники зробили нові пропозиції щодо підтримки, але він відмовився надати деталі.

"Вони розуміють, що для того, щоб вони почувалися в безпеці, для того, щоб вони не опинилися в ситуації, коли солдатам НАТО доведеться воювати, Україна повинна перемогти в цій війні", – додав глава МЗС.

Він підкреслив, що президент РФ Владімір Путін помиляється, якщо збирається протриматися у розв’язаній ним війні принаймні до президентських виборів у США 2024 року.

Кулеба додав, що Путін завжди чогось чекає.

"Він завжди чекає, коли відбудуться вибори в іншій країні, коли новий уряд і нове керівництво змінить ставлення. І президент Путін завжди зазнавав невдачі, послідовно зазнавав невдачі у своїх очікуваннях", – зауважив він.

Кулеба сказав, що серед західних союзників можуть бути розбіжності щодо способів стримування Росії, але розуміння того, що вона становить загрозу, "є загальним, і я не бачу, щоб це змінювалося".

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також не бачить "втоми від війни" серед європейських країн і вірить, що допомога Україні продовжиться.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж висловив впевненість у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.