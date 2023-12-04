Глава МИД Британии совершит визит в США с акцентом на поддержку Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетит Вашингтон в среду, 6 декабря, в рамках своего первого визита в США с момента вступления в должность в прошлом месяце.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило британское Министерство иностранных дел.

Кэмерон примет участие в дискуссиях со своими американскими коллегами с акцентом на поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии, говорится в заявлении.

Ожидается, что министр проведет программу двусторонних встреч с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также встретится с членами Конгресса от Республиканской и Демократической партий.

Кэмерон в Вашингтоне также собирается работать над деэскалацией напряженности на Ближнем Востоке, говорится в сообщении британского ведомства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что союзники должны и в дальнейшем поддерживать Украину в развязанной РФ войне.

Перед этим глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не позволят российскому президенту Владимиру Путину победить в развязанной им войне против Украины, а ХАМАС – в конфликте против Израиля.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что среди членов НАТО сохраняется решимость дальше поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Также глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что страны НАТО не демонстрируют никаких признаков усталости от войны РФ против Украины.