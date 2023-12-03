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Столтенберг: Треба й надалі підтримувати Україну, бо перемога Путіна стане трагедією

Неділя, 3 грудня 2023, 13:48

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що союзники мають і надалі підтримувати Україну в розв'язаній РФ війні.

Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю ARD, яке наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг наголосив, що подальша підтримка України – в інтересах самого НАТО.

"Потрібно розуміти, що в разі перемоги президента Путіна на Україну очікує трагедія. Але й для нас це буде небезпечно. Тож це в наших власних інтересах, щоб Україна вистояла", – зазначив генсек НАТО.

Він також додав, що потрібно "бути готовими до поганих новин" і не відмовлятися від допомоги Україні.

"Ми також повинні бути готові до поганих новин. Перебіг війн – це не сталий, а змінний процес. Ми мусимо підтримувати Україну і в добрі, і в погані часи. Нинішня війна – війна на виснаження, це битва за ефективність, битва за логістику", – пояснив Столтенберг.

Раніше Столтенберг висловив впевненість у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги. 

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що країни НАТО не демонструють жодних ознак втоми від війни РФ проти України.

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Столтенберг Війна з РФ