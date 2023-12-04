FT: Виділення 50 млрд євро Україні опинилося під загрозою через суперечки в ЄС щодо бюджету

Розбіжності в Євросоюзі щодо бюджету ставлять під загрозу надання Україні 50 мільярдів євро відповідно до чотирирічної програми допомоги, рішення щодо якої мають ухвалити на саміті 14-15 грудня.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами неназваних європейських посадовців, країни-члени ЄС далекі від досягнення угоди щодо поповнення спільного бюджету, включаючи кошти для України.

Зусиллям ЄС щодо досягнення компромісу перешкоджає перемога ультраправих на чолі з Гертом Вілдерсом на виборах у Нідерландах минулого місяця і нещодавнє рішення німецького суду, що обмежує державні запозичення.

За словами одного високопосадовця, укласти бюджетну угоду буде "дуже, дуже складно".

"Вкрай важливо, щоб підтримка України продовжувалася і щоб ми, європейці, відігравали свою роль", – заявив в інтерв'ю Financial Times прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Україна попередила, що невизначеність щодо пакетів підтримки з боку США та Європи ставить під загрозу "макрофінансову стабільність" країни. Запропоновані ЄС 50 млрд євро покликані зберегти платоспроможність Києва до 2027 року.

"Це момент істини. Якщо ви говорите, що підтримуєте Україну, ви повинні зробити крок назустріч", – сказав один зі співрозмовників видання.

Видання називає фінансування Євросоюзом України "політичним футболом" у контексті ширших дебатів щодо бюджетних пріоритетів ЄС через рішення Єврокомісії об'єднати підтримку Києва в пропозиції разом з іншими запитами на фінансування для поповнення бюджету у 2021-2027 роках.

50 млрд євро для України, які складаються з 17 млрд євро грантів і 33 млрд євро кредитів, були об'єднані із запитами на 15 млрд євро коштів на міграцію, 10 млрд євро на інвестиції у "стратегічні технології" і майже 19 млрд євро на виплату відсотків за спільними запозиченнями ЄС.

На останньому саміті лідерів ЄС у жовтні канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув розрахунки Комісії як "комічні", за словами багатьох осіб, поінформованих про закриті дебати.

Офіційні особи заявили, що переговори в ЄС щодо бюджету завжди будуть складними, але компроміс все ще можливий. Очікується, що переглянутий пакет буде запропонований до саміту.

"Я думаю, що приреченість і похмурість навколо цього питання значно перебільшені. Ми не дозволимо Україні пережити суверенний дефолт", – сказав один з посадовців ЄС.

Раніше єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що схвалення багаторічного пакета підтримки України обсягом 50 мільярдів євро може відбутись лише в межах перегляду всього середньострокового бюджету ЄС.

У червні Єврокомісія попросила затвердити 66 мільярдів євро додаткових витрат на покриття непередбачуваних витрат, аргументуючи це тим, що бюджет був виснажений численними кризами – від пандемії COVID-19 до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Держави-члени ЄС, однак, хочуть скоротити цю суму щонайменше на 20%, вказуючи, що основний тягар збільшення видатків лягатиме на конкретні країни-контрибутори (ті, хто платить у бюджет ЄС більше, ніж отримує з нього).