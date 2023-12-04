FT: Выделение 50 млрд евро Украине оказалось под угрозой из-за споров в ЕС по бюджету

Разногласия в Евросоюзе по бюджету ставят под угрозу предоставление Украине 50 миллиардов евро в соответствии с четырехлетней программой помощи, решение по которой должны принять на саммите 14-15 декабря.

Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По словам неназванных европейских чиновников, страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению общего бюджета, включая средства для Украины.

Усилиям ЕС по достижению компромисса препятствует победа ультраправых во главе с Гертом Вилдерсом на выборах в Нидерландах в прошлом месяце и недавнее решение немецкого суда, ограничивающее государственные заимствования.

По словам одного высокопоставленного чиновника, заключить бюджетное соглашение будет "очень, очень сложно".

"Крайне важно, чтобы поддержка Украины продолжалась и чтобы мы, европейцы, играли свою роль", – заявил в интервью Financial Times премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Украина предупредила, что неопределенность относительно пакетов поддержки со стороны США и Европы ставит под угрозу "макрофинансовую стабильность" страны. Предложенные ЕС 50 млрд евро призваны сохранить платежеспособность Киева до 2027 года.

"Это момент истины. Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вы должны сделать шаг навстречу", – сказал один из собеседников издания.

Издание называет финансирование ЕС Украины "политическим футболом" в контексте более широких дебатов по бюджетным приоритетам ЕС из-за решения комиссии объединить поддержку Киева в предложения вместе с другими запросами на финансирование для пополнения бюджета в 2021-2027 годах.

50 млрд евро для Украины, которые состоят из 17 млрд евро грантов и 33 млрд евро кредитов, были объединены с запросами на 15 млрд евро средств на миграцию, 10 млрд евро на инвестиции в "стратегические технологии" и почти 19 млрд евро на выплату процентов по совместным заимствованиям ЕС.

На последнем саммите лидеров ЕС в октябре канцлер Германии Олаф Шольц отверг расчеты Комиссии как "комичные", по словам многих лиц, информированных о закрытых дебатах.

Официальные лица заявили, что переговоры в ЕС по бюджету всегда будут сложными, но компромисс все еще возможен. Ожидается, что пересмотренный пакет будет предложен до саммита.

"Я думаю, что обреченность и мрачность вокруг этого вопроса значительно преувеличены. Мы не позволим Украине пережить суверенный дефолт", – сказал один из чиновников ЕС.

Ранее еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан заявил, что одобрение многолетнего пакета поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро может состояться только в рамках пересмотра всего среднесрочного бюджета ЕС.

В июне Еврокомиссия попросила утвердить 66 миллиардов евро дополнительных расходов на покрытие непредвиденных расходов, аргументируя это тем, что бюджет был истощен многочисленными кризисами – от пандемии COVID-19 до полномасштабного вторжения России в Украину.

Государства-члены ЕС, однако, хотят сократить эту сумму минимум на 20%, указывая, что основное бремя увеличения расходов будет ложиться на конкретные страны-контрибуторы (те, кто платит в бюджет ЕС больше, чем получает из него).