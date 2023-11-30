У Єврокомісії розповіли про дискусії щодо схвалення 50 млрд євро для України

Єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що схвалення багаторічного пакета підтримки України обсягом 50 мільярдів євро може відбутись лише в межах перегляду всього середньострокового бюджету ЄС.

Про це Ган сказав у четвер на зустрічі з журналістами, зокрема й порталу Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

За словами єврокомісара, держави ЄС прагнуть досягти згоди щодо всього середньострокового бюджету на 2024-2027 роки, а домовленість "лише про Україну є неприйнятною". Він при цьому підкреслив, що наразі "підтримка України ніким не заперечується".

Якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і, можливо, словацький прем'єр Роберт Фіцо перешкодять досягненню згоди щодо пакета для України, може бути розглянутий план Б, пояснив Ган.

"Один із варіантів – укласти двосторонні угоди з 26 країнами-членами (тобто без Угорщини. – Ред.), але це більш громіздкий процес", – сказав він.

Що ж стосується узгодження всього переглянутого середньострокового бюджету ЄС, то, за словами єврокомісара, головною перешкодою є внутрішні фінансові дискусії в Німеччині, де намагаються знайти спосіб закрити фінансову "діру" у 60 мільярдів євро.

"Я сподіваюся, що в Берліні швидко зростає розуміння того, що вони несуть особливу відповідальність як найбільша економіка ЄС. Тому без їхньої значної участі та залучення ми не досягнемо згоди", – додав він.

У червні Єврокомісія попросила затвердити 66 мільярдів євро додаткових витрат на покриття непередбачуваних витрат, аргументуючи це тим, що бюджет був виснажений численними кризами – від пандемії COVID-19 до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Держави-члени ЄС, однак, хочуть скоротити цю суму щонайменше на 20%, вказуючи, що основний тягар збільшення видатків лягатиме на конкретні країни-контрибутори (ті, хто платить у бюджет ЄС більше, ніж отримує з нього).