Держави ЄС хочуть прибрати додаткові 13 млрд євро витрат у бюджеті до 2027 року

Держави-члени Європейського Союзу хочуть, щоб Європейська комісія скоротила щонайменше на 20%, або близько 13 мільярдів євро, запропоноване збільшення середньострокового бюджету на 2024-2027 роки.

Про це виданню Politico стало відомо від двох європейських дипломатів, пише "Європейська правда".

У червні Єврокомісія попросила затвердити 66 мільярдів євро додаткових витрат на покриття непередбачуваних витрат, аргументуючи це тим, що бюджет був виснажений численними кризами – від пандемії COVID-19 до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Держави-члени ЄС, однак, хочуть скоротити цю суму щонайменше на 20%, вказуючи, що основний тягар збільшення видатків лягатиме на конкретні країни-контрибутори (ті, хто платить у бюджет ЄС більше, ніж отримує з нього).

Основна частина додаткового фінансування ЄС, на додаток до 50-мільярдної підтримки Києва (17 мільярдів євро у вигляді грантів плюс 33 мільярди євро у вигляді позабюджетних низькопроцентних кредитів), згідно з планом Єврокомісії, піде на оплату процентних ставок за постпандемічними кредитами (18,9 мільярда євро), а також міграційні угоди з третіми країнами (15 мільярдів євро).

Усі країни ЄС, окрім Угорщини, погоджуються з необхідністю продовжувати підтримку України, але деякі з них менш охочі передати Брюсселю додаткові гроші на інші цілі.

Приміром, деякі члени ЄС зі Східної та Північної Європи, а також Німеччина хочуть, щоб Єврокомісія фінансувала нові пріоритети, заощаджуючи кошти з інших сфер поточного довгострокового бюджету (2021-2027).

За даними Politico, Іспанія, яка головує в Раді ЄС цього півріччя, запропонувала три плани скорочення додаткових витрат на 5, 10 і 20 мільярдів євро. Але він не вдовольняє членів ЄС із Південної Європи, оскільки практично не зачіпає сільськогосподарський фонд і фонд гуртування ЄС – дві найбільші статті витрат бюджету.

Очікується, що посли ЄС продовжать обговорення цього питання аж до засідання Європейської ради в середині грудня.