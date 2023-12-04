Глава МЗС Латвії не планує йти у відставку через скандал з приватними авіарейсами

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш не планує йти у відставку на тлі скандалу з орендою приватних літаків для робочих потреб, коли він перебував на посаді прем'єра.

Його письмову заяву наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

Каріньш висловив переконання, що через пандемію Covid-19 і вторгнення РФ в Україну виникли суттєві перебої з авіасполученням і комерційними рейсами.

Глава латвійського МЗС вважає, що своєю діяльністю у зовнішньополітичній сфері "підвищив роль нашої країни в Євросоюзі та НАТО і сприяв зміцненню державної безпеки Латвії".

"Приймаючи критику і поради щодо поліпшення політичної діяльності, я продовжу роботу для Латвії і суспільства. Йти з посади міністра закордонних справ я не планую", – повідомив Каріньш.

Згідно з узагальненими даними, Каріньш літав спецрейсами для участі в заходах не 18, а щонайменше 36 разів. На це було витрачено понад 1,3 мільйона євро.

Приватними рейсами для Каріньша зайнялась Генеральна прокуратура Латвії, розпочавши перевірку.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс вважає, що польоти Каріньша на приватних літаках могли бути неспівмірними та економічно невигідними.