Генпрокуратура Латвії почала перевірку через оренду приватних літаків для експрем’єра

У Латвії Генеральна прокуратура почала перевірку у зв'язку з орендою приватних літаків для робочих потреб колишнього прем'єр-міністра і чинного міністра закордонних справ Кріш’яніса Каріньша.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi з посиланням на телеканал TV3 Ziņas.

Крім того, у латвійському Сеймі тривають дискусії щодо спецрейсів Каріньша. У середу стало відомо, що колишній прем'єр-міністр літав спецрейсами щонайменше вдвічі частіше, ніж повідомляли раніше.

Витрати на ці рейси були покриті з коштів ЄС, а не з держбюджету Латвії, тому Держканцелярія не внесла ці дані в зібрану інформацію про приватні рейси Каріньша.

Згідно з узагальненими даними, Каріньш літав спецрейсами для участі в заходах не 18, а щонайменше 36 разів. На це було витрачено понад 1,3 мільйона євро.

Сам Каріньш відповів на критику щодо витрат на приватні авіарейси, наголосивши, що завдяки їм він зміг максимально швидко зустрітися зі світовими лідерами в складних логістичних умовах і тим самим зміцнити роль Латвії в ЄС і НАТО.

Він також зазначив, що завжди можна поліпшити процедури, в цьому випадку процедуру, в межах якої вищі державні посадові особи можуть користуватися послугами спецрейсів, а також визначити, який обсяг коштів на це виділяється.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс вважає, що польоти Каріньша на приватних літаках могли бути неспівмірними та економічно невигідними.