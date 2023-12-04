Глава МИД Латвии не планирует уходить в отставку из-за скандала с частными авиарейсами

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш не планирует уходить в отставку на фоне скандала с арендой частных самолетов для рабочих нужд, когда он находился на посту премьера.

Его письменное заявление приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

Кариньш выразил убеждение, что из-за пандемии COVID-19 и вторжения РФ в Украину возникли существенные перебои с авиасообщением и коммерческими рейсами.

Глава латвийского МИД считает, что своей деятельностью во внешнеполитической сфере "повысил роль страны в Евросоюзе и НАТО и способствовал укреплению государственной безопасности Латвии".

"Принимая критику и советы по улучшению политической деятельности, я продолжу работу для Латвии и общества. Уходить с должности министра иностранных дел я не планирую", – сообщил Кариньш.

Согласно обобщенным данным, Кариньш летал спецрейсами для участия в мероприятиях не 18, а по меньшей мере 36 раз. На это было потрачено более 1,3 миллиона евро.

Частными рейсами для Кариньша занялась Генеральная прокуратура Латвии, начав проверку.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что полеты Кариньша на частных самолетах могли быть несоизмеримыми и экономически невыгодными.