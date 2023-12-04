Генерал НАТО: Россия начала восстанавливать свои возможности, это угроза странам Балтии 

Командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт считает, что Россия, несмотря на войну в Украине, восстанавливает свои боевые возможности, что угрожает Балтийскому региону.

Об этом он рассказал в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

"Сейчас Россия в значительной степени предана своей незаконной войне против Украины, но она уже начала и в дальнейшем будет продолжать восстанавливать свой потенциал отдельно от войны в Украине, и это создает повышенную угрозу для региона Балтийского моря", – заявил фон Зандрарт.

В этой связи он признал, что глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который говорит, что Россия мобилизует свои ресурсы против НАТО, прав.

"Но мы должны быть очень осторожными с выводами, которые мы делаем из этого. Я думаю, что выводы, которые были воплощены в действия относительно закупок и усиления возможностей литовских вооруженных сил, являются очень мудрыми и ведут в правильном направлении", – отметил генерал-лейтенант.

Он также подчеркнул: считать, что от России возможно защититься только с помощью закупок беспилотников и средств противовоздушной обороны, неправильно.

"Объединенные сухопутные, морские, воздушные, кибернетические и мягкие силы и средства... все еще будут определять поле боя", – добавил он.

Напомним, ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что нападение России на страны Балтии и других членов НАТО – лишь вопрос времени.

Он также обеспокоен, что если у западных союзников не хватит политической воли помочь Украине победить, Россия воспримет это как свою победу, и начнет готовиться к новой войне, жертвой агрессии может стать кто-либо из ее соседей.

Между тем, председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас считает, что Россия не готова к конвенциональной войне против стран Запада, и ей понадобится пять-семь лет, чтобы восстановить свои возможности.