ЗМІ: Орбан у новому листі просить Мішеля не виносити на саміт ЄС рішення щодо України

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан нібито написав ще одного листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому просить не виносити на порядок денний саміту ЄС у середині грудня питання, пов’язані з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на копію листа.

У листі Орбан нібито називає "необґрунтованими" очікування, що лідери Євросоюзу схвалять рішення про початок переговорів про вступ із Україною та перегляд середньострокового бюджету ЄС із 50 мільярдами євро для Києва.

Рекомендацію Єврокомісії про переговори з Україною прем’єр Угорщини критикує як "кінець політики ЄС із розширення як об’єктивного інструменту, що базується на цінностях" і скаржиться на "відсутність змоги попередньо обговорити це".

Він також критикує "необґрунтовану, незбалансовану та нереалістичну пропозицію Єврокомісії" стосовно 50 мільярдів євро фінансування для України, закликаючи вести обговорення з огляду на "політичні та фінансові реалії в країнах-членах", що потребує "додаткових зусиль і часу".

"З усією повагою закликаю вас не пропонувати Європейській раді ухвалювати рішення з цих питань у грудні, оскільки очевидний брак консенсусу неминуче призведе до провалу. Європейська Рада має уникнути цього контрпродуктивного сценарію задля збереження єдності, що є нашим найважливішим активом", – резюмує Орбан.

"Європейська правда" звернулась по коментар до офісу голови Євроради.

Угорський прем'єр уже писав листа президенту Євроради, у якому пригрозив заблокувати допомогу ЄС Україні та її рух до членства у Євросоюзі, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Раніше в неділю Орбан публічно наполіг, що саміт ЄС в середині грудня не повинен навіть розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу.

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