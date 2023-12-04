Посли ЄС у вівторок почнуть обговорювати, чи відкривати переговори про вступ з Україною

Постійні представники 27 держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі у вівторок, 5 грудня, почнуть обговорення рішення майбутнього саміту ЄС в частині, яка стосується відкриття переговорів із Україною та іншими кандидатами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Початковий проєкт рішення саміту ЄС 14-15 грудня, який обговорюватимуть посли, містить формулювання: "Європейська рада вирішує розпочати переговори про вступ із Україною та Молдовою".

Там також вказується, що з Боснією та Герцеговиною переговори про вступ почнуться, "щойно буде досягнутий необхідний рівень відповідності критеріям членства", а Грузія отримає статус кандидата, "якщо Тбілісі виконає невиконані умови".

Інформацію про формулювання щодо Києва, Кишинева й Тбілісі частково підтверджує журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк. За його даними, у проєкті рішень саміту ЄС початок переговорів про вступ із Україною та Молдовою вміщений у дужки, що означає відсутність остаточного рішення.

Дипломати та посадовці ЄС, із якими поспілкувався Reuters, кажуть, що проєкт буде змінений. Як саме, поки невідомо.

Нагадаємо, у звіті, опублікованому 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати з Києвом переговори про вступ, але перед тим Україна має виконати частину ще не втілених реформ. В українському уряді кажуть про високий рівень готовності України до вступу та обіцяють завершити переговори за два роки.

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді зеленому світлу може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

Нещодавно угорський прем'єр Віктор Орбан написав лист президенту Євроради, у якому пригрозив заблокувати допомогу ЄС Україні та її рух до членства у Євросоюзі, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

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