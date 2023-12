Орбан хоче зняти з обговорення саміту ЄС питання переговорів з Україною про вступ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен навіть розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу.

Про це Орбан написав у неділю ввечері у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Орбан розмістив у своєму офіційному акаунті відеоролик з коментарем, у якому назвав пропозицію Єврокомісії щодо вступу України "необґрунтованою та погано підготовленою".

"Цьому (питанню. – Ред.) не місце на порядку денному грудневої Європейської ради" – додав угорський прем’єр.

It is clear that the proposal of the @EU_Commission on Ukraine’s EU accession is unfounded and poorly prepared. There is no place for it on the agenda of the December #EUCO ! pic.twitter.com/4uRFP4nEhx