Орбан хоче зняти з обговорення саміту ЄС питання переговорів з Україною про вступ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що саміт ЄС в середині грудня не повинен навіть розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу.

Про це Орбан написав у неділю ввечері у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Орбан розмістив у своєму офіційному акаунті відеоролик з коментарем, у якому назвав пропозицію Єврокомісії щодо вступу України "необґрунтованою та погано підготовленою".

"Цьому (питанню. – Ред.) не місце на порядку денному грудневої Європейської ради" – додав угорський прем’єр.

It is clear that the proposal of the @EU_Commission on Ukraine’s EU accession is unfounded and poorly prepared. There is no place for it on the agenda of the December #EUCO ! pic.twitter.com/4uRFP4nEhx — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 3, 2023

У відеоролику глава уряду Угорщини зазначив, що пропозиція ЄК про початок переговорів з Україною не відповідає інтересам "багатьох країн-членів", зокрема Угорщини.

"Комісія повинна зрозуміти, що її відповідальністю є погана підготовка зустрічі. Візьміть її (пропозицію. – Ред.) назад, підготуйте належним чином і поверніться, коли буде досягнуто згоди", – заявив Орбан.

Орбан категорично виступив проти початку переговорів про вступ України після того, як Європейська комісія дала своє зелене світло в листопаді.

Днями Орбан заявив, що Євросоюз повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а до розмов про переговори про членство повернутись "за 5-10 років".

Нещодавно Орбан написав лист президенту Євроради, у якому пригрозив заблокувати допомогу ЄС Україні та її рух до членства у Євросоюзі, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.

Орбан виступив з опозицією у той час, як Будапешт втягнутий у давню суперечку з Брюсселем щодо мільярдів заморожених євро через побоювання ЄС, що Угорщина порушує верховенство права.

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