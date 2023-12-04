СМИ: Орбан в новом письме просит Мишеля не выносить на саммит ЕС решение по Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан якобы написал еще одно письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором просит не выносить на повестку дня саммита ЕС в середине декабря вопросы, связанные с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на копию письма.

В письме Орбан якобы называет "необоснованными" ожидания, что лидеры Евросоюза примут решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и пересмотре среднесрочного бюджета ЕС с 50 миллиардами евро для Киева.

Рекомендацию Еврокомиссии о переговорах с Украиной премьер Венгрии критикует как "конец политики ЕС по расширению как объективного инструмента, основанного на ценностях" и жалуется на "отсутствие возможности предварительно обсудить это".

Он также критикует "необоснованное, несбалансированное и нереалистичное предложение Еврокомиссии" относительно 50 миллиардов евро финансирования для Украины, призывая вести обсуждение с учетом "политических и финансовых реалий в странах-членах", что требует "дополнительных усилий и времени".

"Со всем уважением призываю вас не предлагать Европейскому совету принимать решение по этим вопросам в декабре, поскольку очевидная нехватка консенсуса неизбежно приведет к провалу. Европейский Совет должен избежать этого контрпродуктивного сценария для сохранения единства, что является нашим важнейшим активом", – резюмирует Орбан.

"Европейская правда" обратилась за комментарием в офис председателя Евросовета.

Венгерский премьер уже писал письмо президенту Евросовета, в котором пригрозил заблокировать помощь ЕС Украине и ее движение к членству в Евросоюзе, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Ранее в воскресенье Орбан публично настоял, что саммит ЕС в середине декабря не должен даже рассматривать вопрос начала переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз.

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