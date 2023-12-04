Туреччина вперше долучилась до захисту неба над Румунією у межах місії НАТО

Чотири турецькі винищувачі F-16 минулого четверга, 30 листопада, прибули до румунської авіабази Борча для участі в місії НАТО з патрулювання повітряного простору над півднем Румунії.

Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок сповістили Об’єднані повітряні сили Альянсу.

Туреччина вперше бере участь у місії НАТО в Румунії і спільно з румунськими й німецькими літаками захищатиме повітряний простір Альянсу на Чорноморському узбережжі й стримуватиме потенційні загрози з повітря.

"Це розгортання є демонстрацією здатності і рішучості захищати наших людей і території. Військово-повітряні сили НАТО залишаються готовими відповісти на будь-яку загрозу з будь-якого напрямку", – прокоментував офіційний представник Альянсу Ділан Вайт.

Турецькі F-16 у межах місії НАТО діятимуть разом з німецькими винищувачами Eurofighter, які прибули до Румунії наприкінці листопада, і французькою системою ППО наземного базування MAMBA, розгорнутою на базі Капу-Мідія.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилив присутність у східній частині Альянсу, зокрема за рахунок збільшення кількості винищувачів і спостережних літаків, зазначають Об’єднані повітряні сили НАТО.

Минулого тижня італійські Військово-повітряні сили, які охороняли повітряний простір країн Балтії протягом чотирьох місяців, передали командування місією Королівським ВПС Бельгії та ВПС Франції.